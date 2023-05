Abel Tesfaye podría despedirse pronto de The Weeknd

El canadiense, artísticamente conocido como The Weeknd, está por debutar en la pantalla chica con la serie The idol, por lo que recientemente fue la portada de W Magazine. En el artículo publicado, además de hablar del programa co-protagonizado por Lily-Rose Depp, también se aborda el futuro de Abel en la industria musical y la posibilidad de que The Weeknd desaparezca pronto.

“Estoy pasando por un camino catártico en este momento. Estoy llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer”, dijo Abel Tesfayel.

Según se reveló, en la charla Tesfaye también insinuó que su próximo álbum podría completar una trilogía que comenzó con After hours de 2020 y continuó el año pasado con Dawn FM: “El álbum en el que estoy trabajando ahora es probablemente mi último hurra como The Weeknd. Esto es algo que tengo que hacer. Como The Weeknd, he dicho todo lo que he podido”.

En lo que estas ideas se materializan por completo, este año Abel Tesfaye continuará su camino como The Weeknd con la continuación de su gira After Hours Til Dawn, la cual incluirá algunos shows en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los boletos ya se encuentran a la venta.