A elevarse con el nuevo álbum tributo a Depeche Mode

Suelo declarar una y otra vez que me gusta dejarme llevar por La máquina del azar -sí, justo como la concibió Paul Auster-; luego entonces las decisiones van virando y fue por ello que no emprendimos un homenaje literario para Depeche Mode (aunque celebramos mucho la aparición de Puedo ser bien perra, libro dedicado a las mujeres en la música a través de la ficción).

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Pensé que Depeche Mode era un paso lógico a seguir en la colección Rock para leer, que edita Marvin; e incluso la idea ya giraba en mi mente mucho antes de que Andrew Fletcher muriera. Pienso en ello mientras escucho la compilación All I Ever Wanted (2023), que precisamente rinde esa merecida pleitesía, pero a través de la música.

Tan sólo al echar un primer vistazo salta a la vista el enorme repertorio -de talla histórica- con que cuentan Dave Gahan y Martin L. Gore, y parecería una obviedad comentar lo atrayente y maravilloso que representa hacerle covers… un reto que nos hace pensar en la cantidad necesaria de transformación para cada una de las piezas.

Y es que se abre un gran debate: ¿dejarlas irreconocibles o respetar su identidad? Tal vez sea en un punto medio donde emerge la magia y se da en el blanco. Es así que en esta entrega hay que superar el corte inaugural en que Priest (el proyecto de ex miembros de Ghost) son demasiado respetuosos con ese monumento que es “Personal Jesus”; no les venía mal un poco de irreverencia, algo que si asume Skold (el alter ego del sueco Thim Lennart Sköld) con la extraordinaria “Blasphemous Rumours”.

Habrá que reconocer la severa intervención de los californianos Xiu Xiu sobre la emblemática “Never Let Me Down Again” -muy manipulada-, pero encuentro que quizá el mayor acierto del disco corre a cargo de This Cold Night (agrupación conducida y creada por Chase Morledge dese Austin, Texas) llevando a “Just Can’t Get Enough” hasta el tipo de sonido de una full band de indie.

Cierto es que la reputación de Cleopatra Records se debe a su sentido gourmet de la darkwave, pero en este compilado se cuelan otros aires sonoros que mucho se agradecen; hay dos cortes muy acertados: los londinense de The KVB dotando de energía extra a “World In My Eyes” y Crying Vessel (un dueto suizo-norteamericano) agregando una voz grave a “Precious”.

Debo decir que esperaba más de Lebanon Hanover (dúo mitad alemán, mitad inglés) haciendo “Strangelove”, pero en su lugar Hante. (iniciativa unipersonal de la parisina Hélène de Thoury) me sorprendió a la hora de darle la vuelta a la estructura original de “Somebody”, que pierde algo de edulcoramiento y se torna volátil al ser conducida por una angelical voz femenina.

Vale completamente la pena incursionar en All I Ever Wanted y expresar una personal opinión ante cada una de esta docena de acercamientos, que pueden ser más fieles o no a la original; que exista esa posibilidad de coincidir o disentir es lo que le da sentido al arte y la cultura. Se trata de emprender la experiencia… mientras tanto este escribidor y Alejandro Mancilla ya emprendemos la aventura editorial de recrear la estética de Depeche a través del cuento y un libro más en el porvenir.

