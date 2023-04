El fin de semana pasado se llevó a cabo la segunda jornada de Coachella con un montón de sorpresas, entre ellas el regreso a los escenarios de Zendaya tras una ausencia de siete años. El icónico momento tuvo lugar durante la presentación de Labrinth, con quien interpretó la canción que hicieron para Euphoria, “All of us”.

Después de su especial aparición en el festival californiano, Zendaya mandó un mensaje de agradecimiento a sus fans y a Labrinth: “No hay palabras suficientes para expresar mi gratitud por esta noche mágica. Gracias a mi hermano Labrinth por invitarme y brindarme el espacio seguro más hermoso para volver a estar en el escenario. Y para la multitud esta noche… wow. Mi corazón está tan lleno”.

Zendaya debutó como cantante solista en 2013 con un disco homónimo, con el cual estuvo de gira hasta 2015. Desde entonces, se alejó de la música para enfocarse completamente en su carrera como actriz, aunque hizo un pequeño comeback para el soundtrack de Euphoria, mismo que le valió una nominación al Emmy.

Checa por acá la presentación de Zendaya y Labrinth: