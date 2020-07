El día de ayer Yo La Tengo sorprendió a todos sus fans no sólo con la apertura de su cuenta en Bandcamp, sino que también lanzaron una nueva canción titulada James and Ira demonstrate mysticism and some confusion holds (Monday).

La canción de alrededor de cinco minutos, fue el resultado de una improvisación que realizaron durante una sesión el pasado mes de abril en su sala de ensayo en Hoboken. Y todo parece indicar que de dicha reunión salieron algunos tracks más.

Esto porque hoy la banda hizo aparición de nuevo con otro tema publicado en su perfil de Bandcamp, el cual ha sido nombrado Georgia thinks it’s probably okay (Tuesday). El cual, de acuerdo con la descripción, siguió la misma fórmula que su antecesor.

Aún no se ha anunciado que se trate de un nuevo material discográfico. Pero a juzgar por los títulos de ambos temas, pensaríamos que si se trate de una siguiente producción y si no, al menos si se espera lleguen algunas canciones más.

Te dejamos a continuación Georgia thinks it’s probably okay (Tuesday):

Georgia thinks it’s probably okay (Tuesday) by Yo La Tengo

Apenas a inicios de año, Yo La Tengo anunció que su álbum Electr-o-Pura sería reeditado para celebrar el 25 aniversario de su estreno. Este será lanzado en septiembre a través de la serie Revisionist History de Matador.

