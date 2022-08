Si te quedaste sin entradas para el Corona Capital, no te preocupes, porque aún tienes una oportunidad de ver al menos a los Yeah Yeah Yeahs.

Hace unos momentos la agrupación liderada por Karen O anunció que previo a su paso por el festival chilango, realizará una parada en Guadalajara, Jalisco. La cita será el próximo 17 de noviembre en el Guanamor Teatro Studio y como acto telonero tendrán a Neptuna.

La preventa Citibanamex se llevará a cabo el 15 y 16 de agosto, mientras que la venta general arrancará al siguiente día a través del sitio web de Ticketmaster. De igual forma, toda la información respecto a la compra de boletos la puedes consultar dando click aquí.

Este año los Yeah Yeah Yeahs llegarán a nuestro país no sólo para ponernos a cantar y recodar viejos tiempos con sus éxitos, sino también para presentarnos su nuevo álbum de estudio, Cool it down, el cual verá luz el 30 de septiembre de 2022. Éste será el primer material que la banda neoyorquina publica en casi una década; como adelanto, hace unos meses compartió “Spitting off the edge of the world” y justo el día de hoy, liberó su segundo sencillo “Burning“.

Así que te recomendamos conseguir tus boletos lo antes posible, por que no hay duda alguna que el regreso de los Yeah Yeah Yeahs será sold out y es algo que no te puedes perder.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

