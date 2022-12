Se ha informado que Warner Bros. ha cancelado el desarrollo de la secuela de Wonder Woman 1984, de la directora Patty Jenkins, en lo que los nuevos jefes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, se preparan para revelarle a David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, su estrategia para el futuro de las adaptaciones de DC.

De acuerdo con Variety, después de que Jenkins presentó una propuesta para una tercera película de la Mujer Maravilla, los líderes del estudio le informaron que no encajaba con los planes emergentes de Gunn y Safranpara el Universo DC, y que el estudio no haría el proyecto. Aunque curiosamente, el lunes, la estrella de Wonder Woman, Gal Gadot, publicó en las redes sociales que estaba “muy agradecida por la oportunidad de interpretar a un personaje tan increíble e icónico” y que “no puede esperar para compartir su próximo capítulo”.

Hasta el momento, Warner Bros. y el representante de Jenkins se han negado a dar cualquier comentario respecto al tema.

De igual forma, recientemente la estrella de Man of Steel, Henry Cavill, también insinuó que estaba listo para repetir su actuación como Superman después de su breve aparición en la escena post-créditos de Black Adam. Pero ahora, con todos los cambios que están sucediendo, el futuro tanto de Cavill como de Dwayne Johnson en DC está en el limbo. Incluso, Hollywood Reporter ha sugerido que el nuevo plan de DC Studios podría acabar con cualquier secuela de Man of steel, mientras que las posibilidades de otra entrega de Black Adam han sido cuestionadas.