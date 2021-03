Will Smith, el actor y músico le ha estado dando rienda suelta a su idea en distintas entrevistas donde considera empezar una campaña política en el futuro para ser presidente.

Desde hace muchos años el actor ha hablado sobre su interés de incursionar en el mundo de la política, volviendo a una entrevista que tuvo con CBC en el 2015 donde dio una declaración en la que tenia planes de lanzarse a la carrera política y hacerle frente a Donald Trump, quien en ese momento igual estaba en campaña presidencial.

A pesar de esta declaración el actor no se postulo en ningún momento y todo pareció quedarse ahí, pero en una nueva entrevista en el podcast Pod Save America Will Smith nuevamente retomó la idea de entrar en algún futuro en las campañas presidenciales, pero no especifico cuando.

“Creo que por ahora dejaré que la oficina presidencial de Estados Unidos se limpie un poco, y luego lo consideraré en algún momento”, dijo Will Smith, refiriéndose a la reciente toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

“Estaba pensando en ello, pero, ya sabes, observe a Barack Obama durante los últimos 8 años y es un trabajo difícil”, dijo el actor. “Definitivamente he tenido picazón. Tengo muchos puntos de vista e ideas y, a veces, escucho a la gente decir cosas en la televisión y solo quiero correr en contra de ellos. Sólo tienes que atacarlos y derribarlos. Pero creo que no es donde están mis mayores dones”.

Crédito foto de portada: Instagram Will Smith