La nueva serie de Marvel ha llegado a su tercera semana de emisión, trayendo ante nuestros ojos lo que ocurriría en un planeta donde la iniciativa Vengadores se quedara en eso, en un simple plan.

Los primeros años del UCM en la pantalla grande se encargaron de alistar a los héroes que formarían al mítico grupo de salvadores que pudieran librar las batallas que los gobiernos del mundo no pudieran. Iron Man, Hulk, Black Widow, Hawkeye, Thor y Capitán América defenderían el planeta tierra ante cualquier amenaza, ¿pero qué pasaría si no se creara este equipo?

El nuevo capítulo de What if…? fantasea con esa idea, en donde los personajes originales de la pantalla grande no llegaran a trabajar entre si, pero no porque sus egos fueran muy grandes o porque no se cayeran bien, sino que no estaban respirando para llegar a conocerse.

Teniendo como protagonistas en esta ocasión a Nick Fury, Black Widow y el Agente Coulson, se investiga el asesinato de los protectores de la tierra por lo que parece una fuerza invisible (o muy pequeña para verse) y como esto afectaría en un eventual ataque alienígena orquestado por Loki.

Y sí, aunque este mundo nos entrega un mundo sin los Vengadores, da paso a que otros personajes hagan apariciones más prontas (o retrasadas), como en el caso de Captain Marvel y el lento descongelamiento de Steve Rogers. What if…? hace eco de nuestros sueños y escenarios más incrédulos, dándonos vistazos de que pasaría si un simple elemento cambiara en la ecuación, arrojando un resultado final totalmente impensable.

Crédito foto de portada: Marvel studios / Youtube