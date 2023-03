Usted Señalemelo llega con un nuevo comienzo al festival Axe Ceremonia

Tras alejarse de los escenarios desde el 2019 los mendocinos se reencontrarán con sus fans en el festival Axe Ceremonia. Este festival acogerá a Usted Señalemelo en su regreso a la Ciudad de México después de cuatro años. En esta nueva etapa de la banda ha estrenado dos sencillos: “Nuevo Comienzo” y “Las Flores Sangran“, que anuncian un renacer del proyecto aunado a una gira por Latinoamérica la cual comenzó el pasado 17 de febrero con su presentación en el Cosquín Rock de Córdoba, Buenos Aires.

Lucca Beguerie (baterista) y Gabriel “Cocó” Orozco (guitarrista) nos comparten en entrevista que durante el 2020 Usted Señalemelo decidió frenar todas sus presentaciones debido a las restricciones de la pandemia, a pesar de ello expresan entusiasmo ante su regreso a los escenarios y a tierras aztecas. “Tenemos muchas ganas de ir a México (…) tuvimos un casi viaje en 2020 el cual tuvimos que parar por el covid, ya que no sabíamos si estando en México podríamos volver a casa (…) Nos quedó la espina y vamos especialmente entusiasmados”.

Durante el periodo en el que la pandemia no les permitió viajar ni hacer presentaciones en vivo, los músicos decidieron tomarse un tiempo personal fuera del proyecto. “Cuando teníamos pensado en ir a México nos surgió la idea de hacer una pausa para volver a grabar”. Nos comentan que la decisión de descansar se dio de manera natural, además de ser clave para que individualmente pudieran hacer otras cosas que serían beneficiosas para el futuro del proyecto. “Hacerlo no fue complicado, es algo que, hoy vemos y sentimos era necesario”. Agrega Lucca.

Cocó Orozco nos comenta que se sienten renovados, pues algo que marcó el reencuentro de Usted Señalemelo fue que cada uno llegó con ideas nuevas, más maduros y con entusiasmo de compartir las cosas que los marcaron durante este tiempo. “Cada uno llegó con lo que había aprendido y había escuchado musicalmente, fue compartir y estar como si fuera la primera vez. Como ese amor a primera vista cuando teníamos 12 años”. Lucca agregó que han disfrutado de este proceso y que el pilar de su regreso es la felicidad que tienen al poder plasmar lo que viven y sienten individualmente. “Nosotros disfrutamos mucho de compartir ese acuerdo en el que los 3 hayamos vivido cosas distintas para poder plasmarlo en un solo proyecto. Es algo que nos hace felices y disfrutamos, por eso volvemos a hacerlo y probablemente lo hagamos por mucho tiempo más”.

“Las flores sangran” es el último lanzamiento de Usted Señalemelo, el cual viene acompañado de un video que hoy rebasa poco más de las 300 mil reproducciones en YouTube. Pese a esta situación Lucca y Cocó mencionan que los números en plataformas digitales no influyen en el proyecto al momento de tomar decisiones musicalmente hablando, sin embargo, resaltan la importancia de esto en la industria actual. “Antes te preguntaban por cuantos discos vendiste y hoy está el tema de las reproducciones, creo que es igual de importante pues representa el volumen que puede generar una banda”. Complementa Lucca.

Cocó comparte que se mantienen atentos de la forma en cómo se consume la música en la industria actual. “En lo personal escuchamos la música como se hace hoy día y somos contemporáneos a lo que pasa en la industria, no solo como músicos si no como usuarios”. Sin embargo, se anuncian fieles amantes de los discos y el guitarrista no descarta la posibilidad de ofrecer una obra física a sus fans. “También somos amantes del disco como una obra física así que la idea está, pero no se sabe cuándo”.

Respecto a su próxima presentación en el festival Axe Ceremonia comparten que será un show más compacto a comparación del último en Ciudad de México, mencionan que al presentarse en un festival se ven limitados con el tiempo, sin embargo, anuncian que se encuentran en los testeos finales para ofrecer un espectáculo con mucha energía. “La identidad de la banda en vivo es tener dinámicas que nos hagan estar por momentos muy arriba y de repente bajar un poco (…) no va de menos a más, pero si va generando un hilo conductor que por ahí te empieza a meter”. Agrega Cocó.

Lucca menciona que en algún momento de su trayectoria comenzaron a modificar sus canciones para las presentaciones en vivo, y agregó que en esta ocasión no será de esa forma ya que volverán a sus versiones originales. “Hubo un momento donde comenzamos a modificar las canciones en vivo y sentimos que volvimos mucho a como son en el disco”. El músico agrega que esto no será un impedimento para ofrecer algo nuevo y transmitir emociones, pues anuncia que en vivo Usted Señalemelo tendrá mas elementos que complementarán su presentación. “Hemos sumado nuevas cosas que hacen que el show sea diferente a pesar de que las canciones sean las mismas (…) se maneja una energía diferente y es una cuestión de sensaciones mas marcadas”.

El festival Axe Ceremonia se encuentra a la vuelta de la esquina y será una gran oportunidad para encontrarnos con el nuevo comienzo de Usted Señalemelo el próximo sábado primero de Abril. Los boletos ya se encuentran a la venta a través del sistema Ticketmaster.