underscores regresó con todo, ya que desde que confirmó que ahora formaba parte de la familia Mom+Pop Music, no ha dejado de compartir la música estuvo creando durante el año que pasó un pequeño pueblo de Michigan. Así que siguiendo esta dinámica fue que hoy liberó la canción “you don’t even know who I am”.

Este sencillo, según reveló underscores en un comunicado, originalmente se trataba de un demo llamado “New world 2007”. “Tras un montón de intentos, desistí de intentar salvarla, pero al cabo de unos meses lo intenté una última vez. Acabó convirtiéndose en una de mis canciones favoritas”, explicó la cantante.

“you don’t even know who I am” se une a “cops and robbers” como los primeros avances que underscores comparte de su próxima etapa. Además, la cantante está por emprender una gira por Norteamérica que la llevará a tocar en importantes venues como el Roxy de Los Ángeles y el Music Hall Of Williamsburg de Brooklyn.

El estreno de “you don’t even know who I am” llegó acompañado de un dramático video dirigido por Ayodeji. Chécalo a continuación: