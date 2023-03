‘TT Games’ cancela juegos de LEGO antes de ser anunciados

Hace algunos meses, la desarrolladora de videojuegos TT Games desveló que para lanzar su juego de LEGO ‘Star Wars: The Skywalker Saga’ sometieron a sus trabajadores a un gran nivel de desgaste. Esto ha pasado factura, y según reporta Nintendo Life, ha culminado con la cancelación de numerosos proyectos en el estudio.

Según Nintendo Life, el primer juego cancelado era internamente conocido bajo el nombre ‘Project Marley‘, y estuvo en desarrollo durante al menos cuatro años. Esta entrega pretendía ser un un juego de Disney con mundos y personajes de la talla de Toy Story , El libro de la selva, Winnie The Pooh, Maléfica, Piratas del Caribe, Muppets y Frozen . Los informes de la desarrolladora TT Games indican que las similitudes del proyecto con el videojuego ‘Dreamlight Valley’ fueron los motivos de su cancelación.

Este no es el único juego descartado por TT Games. El medio Nintendo Life afirma que la desarrolladora también pasó trabajando 18 meses en Project Cosmic, un juego de LEGO ahora cancelado basado en Guardianes de la galaxia que estaría protagonizado por los personajes del cómic Nova y Adam Warlock.

Fuera de su serie de videojuegos de LEGO, TT Games también estaba trabajando en algo bajo el nombre Project Rainbow Road. Este habría sido un juego de disparos ambientado en el universo de Warner Bros, donde veriamos a personajes de los universos de DC Comics, Looney Tunes, Rick & Morty y de Stranger Things.

A pasar de que el panorama pinta complicado para la desarrolladora no todo es malo, ya que después de mucho tiempo finalmente TT Games lanzó el contenido descargable (DLC) temático de Mandalorian para el juego Lego Star Wars: The Skywalker Saga, el cual no solo alcanzó los 5 millones de jugadores tras su lanzamiento, sino que además logró reunir catorce veces más usuarios que el segundo título más jugado de LEGO.