TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Triángulo de Amor Bizarro suele tender más hacia la distorsión y la maraña eléctrica -así los conocemos, así los amamos-, pero el grupo originario de A coruña tiene una faceta un tanto más popera bien escondida, y que aflora al momento de versionar a La Buena vida, esa banda de culto oriunda de San Sebastián.

En medio de la celebración de los 20 años de la discográfica Mushroom Pillow y sus ediciones conmemorativas, los Triángulo de Amor Bizarro eligieron uno de los temas más conocidos de una banda insignia de lo que se llamó Donosti sound y cuya actividad se cortó de tajó tras la muerte de Pedro San Martín, en un accidente de tráfico durante 2011.

No es la primera vez que se acercan a una banda que albergó el más puro espíritu indie, porque un año después de la muerte del músico grabaron “Magnesia”. Ahora que hicieron “Un actor mexicano”, Rodrigo Caamaño (vox y guitarra) recuerda como se fue dando la querencia por los vascos: “Recuerdo largas tardes de resaca con Isa en A Coruña, de esas en las que aún no has aterrizado, con los discos de La Buena Vida acompañando nuestro sueño de que algún día montaríamos un grupo y haríamos canciones así.”

Será el 26 de noviembre cuando queden completas las seis ediciones conmemorativas, que saldrán tanto en digital como en ediciones limitadas en vinilos de 12 pulgadas y que contienen tanto el cover como la original; además de otros cortes complementarios del repertorio del sello.

Ya se han dado a conocer “Do it” de The Sunday Drivers a cargo Rufus T Firefly; “Que no”, original de Deluxe en manos de El Columpio Asesino; “De la monarquía a la criptocracia” de los propios Triángulo de Amor Bizarro, escogida por Hinds; “Del montón”, un clásico del Sr Chinarro que renace con los Cala Vento y “Toro”, ese himno noctámbulo de El Columpio Asesino versionado por el dueto Delaporte.

Hoy es momento de alegrarnos por las dos décadas de Mushroom Pillow y regresar a una canción que nos muestra como es que ven al cine nacional y a lo mexicano desde otras ópticas: “Hoy quiero ser un actor mejicano/ Para poder llevar uno de esos sombreros tan raros/ Yo, con mi camisa blanca/ Tú, con tus trenzas negras largas”.

Vaya que acordarnos de La Buena Vida a través de Triángulo de Amor Bizarro exprime la nostalgia por ese íntimo y casi secreto cancionero del indie español.

