Uno de los equipos más icónicos que hemos visto en los últimos años dentro del cine y la música, es el de Reznor y Ross con David Fincher. Los músicos de NIN se han encargado de la banda sonora de cuatro películas del reconocido cineasta, incluyendo The social network y la ganadora del Grammy, The girl with the dragon tattoo.

La buena nueva es que el trío regresará con una nueva película titulada The killer. Según señaló The Playlist, Trent Reznor y Atticus Ross compondrán la música del proyecto, el cual ha sido descrito como un neo-noir basado en un gráfico francés del mismo nombre, del artista Luc Jacamon y el escritor Matz.

The killer seguirá los pasos de un asesino que comienza a ceder psicológicamente después de que desarrolla una conciencia. El filme contará con las actuaciones de Michael Fassbender, Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte y Tilda Swinton. Su estreno está programado para el 10 de noviembre en Netflix.

Además de sus colaboraciones con David Fincher, Trent Reznor y Atticus Ross han trabajado en las bandas sonoras de otras grandes películas como Bones and all, Empire of the light y Soul de Pixar, con la cual ganaron un Oscar a Mejor Banda Sonora.