Travis miro hacia el pasado en una reciente sesión de preguntas y respuestas con su productor Steve Lillywhite, donde hablaron sobre su disco debut de 1997 Good Feeling.

El álbum tendrá una nueva re edición y será lanzado el 2 de abril de este año, por lo que durante esta conversación Lillywhite y los integrantes de la banda irlandesa pusieron sobre la mesa su relación laboral y como fue su acercamiento en 1997 para darle vida a este disco.

Este álbum incluye los aclamados temas “All I Want To Do Is Rock”, “U16 Girls”, “Happy” y “More Than Us”. Al momento de hablar sobre la re edición de Good Feeling el líder de la banda, Fran Healy ofreció la siguiente declaración:

“En diciembre de 1996, recién salido de Woodstock en el norte del estado de Nueva York, Travis se reunió en los legendarios Bearsville Studios con el legendario productor Steve Lillywhite para comenzar a grabar su álbum debut Good Feeling.”

“Aclamado en ese momento como uno de los debuts del año por el legendario crítico musical Andy Gill, Good Feeling es nuestro más crudo. Estamos muy contentos de reeditarlo en vinilo para ti “. Aún no se aclara si este disco tendrá una versión digital o si solo será en vinilo.

