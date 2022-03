No todo en la música tiene que ser belleza, pero reflejarla es una buena parte de su tarea fundamental y es lo que aflora en “Blood In The Snow”, el nuevo sencillo de Totally Enormous Extinct Dinosaurs, el proyecto electrónico que encarna el inglés Orlando Higginbottom.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

La pieza es de una enorme elegancia y transcurre a media velocidad para que el artista se tome su tiempo de cantar con porte y parsimonia acerca de: “glaciares en deshielo y de querer a una hija, a la que entregar amor en esta caída en picado”, tal como lo contó el también Dj y productor.

“Blood In The Snow” es una pieza que brilla por si sola, pero que reviste además el anuncio de la llegada de When the Lights Go, su primer álbum en 10 años, dado que el celebrado Trouble data del 2012.

Aunque Totally Enormous Extinct Dinosaurs no ha publicado un álbum completo, tampoco ha dejado de entregar novedades; ahí están los Ep´s I Can Hear The Birds (2020) y The Distance (2021) para confirmarlo, además de colaboraciones con Mark Ronson, SG Lewis, Kelsey Lu y Shura. También en 2020, hizo un remix de “My Number” de Foals y este año está nominado a un GRAMMY por el sencillo “Heartbreak” de Bonobo.

When the Lights Go llegará el 22 de julio a través de su propio sello Nice Age y de entrada nos deja con un gratísimo sabor de escucha, dado que “Blood In The Snow” es una hermosa canción en la que se acerca al pop con suma sinceridad y exactitud.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #19: en el espacio también se sirve “Chop Suey”