En 2016, Toro y Moi viajó a Trona en California. Ahí grabó el álbum Live from Trona, el cual ya habíamos podido escuchar, pero ahora ya también puedes ver el video completo de este grandioso concierto en medio del desierto, desde su canal de Youtube.

Inicialmente, el filme nos muestra su recorrido para llegar allá y cómo fue el montaje del escenario con Divina de fondo. Sin embargo, la gran presentación da comienzo al ritmo de What You Want, canción que forma parte de What For?, su cuarto álbum de estudio.

A lo largo de una hora, se puede escuchar a Chaz Bundick interpretar algunos de sus éxitos como Buffalo, Still Sound, JBS. Lilly y High Living. Pero lo que hace especial este show es que el sonido contiene arreglos instrumentales a diferencia de las versiones originales. Esta vez Bundick se encuentra acompañado de percusiones, una guitarra, un teclado y un bajo.

El video fue dirigido por Harry Israelson, con quien ya antes había trabajado para Say That. De igual forma contó con la colaboración de Jonathan Rosen en las animaciones y fue producido por Lindsey Ramey.

Durante una entrevista con The Fader, Chaz Bundick explicó que la razón por la cual el concierto se realizó sin audiencia fue porque utilizaron como referencia el documental Live At Pompeii (1972) de Pink Floyd. Además de que el propósito era simular que en realidad no estaban tocando, sino sólo teniendo un rato de diversión.

Así que, adéntrate al desierto junto con Toro y Moi y disfruta de un increíble atardecer en este filme para Live from Trone.