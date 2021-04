Tom Holland ha confirmado su participación en la primera temporada de The crowded room, la nueva serie antológica de Apple que habla de las enfermedades mentales.

El actor llegará a la primera temporada de la serie para interpretar a Billy Milligan, quien fue la primera persona absuelta de un delito debido a un trastorno de personalidad múltiple (ahora conocido como trastorno de identidad disociativo). La historia está basada en la biografía de 1981 de Daniel Keyes, The minds of Billy Milligan.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, esta serie de antología escrita por Akiva Goldsman “explorará las verdaderas e inspiradores historias de aquellos que lucharon y aprendieron a vivir con éxito con una enfermedad mental”.

The crowded room es una co-producción entre el estudio interno de Apple y New Regency. Goldsman (A Beautiful Mind, Star Trek: Picard) será el productor ejecutivo de la serie a través de Weed Roads Production.

De igual forma, Tom Holland está enlistado como productor ejecutivo junto a Alexandra Milchan para EMJAG Productions y Arnon Milchan, Yariv Milchan y Michael Schaefer de New Regency.

Esperamos pronto tener más detalles de The crowded room. Pero por ahora Tom Holland se encuentra promocionando su más reciente filme, Cherry, y también está por estrenar la nueva entrega de Spider-Man, No way home.

Foto de portada tomada del Instagram del actor.