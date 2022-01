La música que produce el grupo comandado por Stuart Staples siempre ha estado rodeada de niebla y melancolía, no en vano Tindersticks se fundaron en las cercanías de los bosques de Nottingham en Inglaterra. La lluvia frecuente de la zona se compara con las lágrimas que suelen escurrir por las mejillas de sus escuchas.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Tindersticks siempre han sido sombríos, elegantes y con cualidades cinematográficas en sus canciones exquisitas de indie pop lóbrego y cobijadas por arreglos cercanos al ámbito clásico de la música (pop de cámara, que le llaman).

Habiendo comenzando su aventura a comienzos de los noventa, ahora han decidido ponerla en perspectiva a través de un álbum titulado Past Imperfect: The best of tindersticks ’92 – ’21, que resume cuatro décadas de una agrupación que siente que se movía muy lentamente -apenas de modo perceptible- y que es momento para asomarse por encima del hombro y ver cuanto han viajado, tal como lo cuenta Stuart Staples.

Como parte de la recopilación, que saldrá en marzo, han incluido una canción nueva que lleva por nombre “Both Sides Of The Blade” y que fue escrita para la película de Claire Denis que lleva por nombre Et Acharnement y que es protagonizada por Juliette Binoche; el filme se estrenará en el Festival de Berlín el mes próximo.

Past Imperfect, editado por City Slang, contendrá las siguientes canciones (la edición de lujo ofrecerá como extras un disco en vivo del 2008 y un 7pulgadas del sencillo:

01 “City Sickness”

02 “Her (’92)”

03 “Tiny Tears”

04 “Travelling Light (Single Version)”

05 “My Sister”

06 “Rented Rooms”

07 “Can We Start Again?”

08 “Dying Slowly”

09 “Sometimes It Hurts”

10 “My Oblivion”

11 “Harmony Around My Table”

12 “Show Me Everything”

13 “This Fire Of Autumn”

14 “Medicine”

15 “What Are You Fighting For?”

16 “How He Entered”

17 “Were We Once Lovers?”

18 “Willow”

19 “Pinky In The Daylight”

20 “Both Sides Of The Blade”

