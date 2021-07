Lejanos están aquellos tiempos en los que “Let’s dance to Joy Division” sonaba por todos lados introduciéndonos a lo que sería el mundo de The Wombats. Desde entonces, la agrupación originaria de Liverpool no ha parado de evolucionar y de darle un giro diferente al indie-rock, posicionándose como uno de los proyectos más firmes y queridos dentro de la escena.

El trío se ha caracterizado por tomarse largos e intensos períodos entre cada álbum con el objetivo de brindarle a sus fans la música que merecen. En esta ocasión han pasado tres años desde el último material que estrenó la banda, Beautiful people will ruin your life, pero su regreso este 2021 viene más fuerte que nunca con el caótico sencillo “Method to the madness”, tema que surgió luego de que en su luna de miel, el frontman Matthew Murphy se cuestionara el mundo tal y como lo conocemos mientras paseaba por la bella ciudad de Barcelona.

“No sé por qué pero creo que en el 80% de las canciones que he escrito últimamente busco saber el por qué estamos, por qué existimos. Quiero ver ese tipo de naturaleza y quiero sentir que estoy en medio de algo. De hecho, le comenté todo esto al director que se encargaría de realizar el videoclip de la canción y él me dijo que estaba perfecto, que ya traía en mente un lugar en México llamado San Miguel de Allende. La verdad me sentí mal de no poder estar ahí al grabarlo, pero estoy muy contento con el resultado”, explicó Murphy.

El video de “Method to the madness” estuvo bajo la dirección de Aaron Brown, quien trabajó de manera totalmente remota con The Wombats. Según reveló Matthew, la decisión de grabar el audiovisual en México se debió que querían un escenario que transmitiera la magia que en su momento él sintió estando en Barcelona: “Mi idea siempre fue que el video se grabara en un lugar mágico, místico y antiguo. Y sin duda San Miguel de Allende cumplía con todas estas características. Fue perfecto.”

“Method to the madness” es tan sólo el inicio de un nuevo capítulo en la carrera de The Wombats en el que, al parecer, el combo ha logrado encontrar ese impecable balance entre explorar terrenos desconocidos y no dejar de lado su esencia. “Creo que el álbum que está por venir es el equilibrio perfecto entre el lado pop de The Wombats y el raro. Es una combinación de ambos. No diría que suena completamente a este tipo de canciones genéricas que tiene The Wombats, porque también viene con este tipo de extrañas y eufóricas canciones al estilo de “Method to the madness”, fuertes y de tres minutos de duración”, comentó al respecto el inglés.

“Creo que de este álbum los fans, tanto nuevos como viejos, pueden esperar canciones verdaderamente personales que están inspiradas en situaciones de la vida real. Siento que lo hicimos muy bien: encontramos los aspectos difíciles de la vida y entendimos que eventualmente encontraremos la luz; que al enfrentarnos a los puntos complicados de la vida y la existencia, hablando de ellos u ocasionalmente bromeando sobre ellos, logramos quitarnos un peso de encima. Y de eso trata este álbum, de ver a tu alrededor y darte cuenta de que a lo mejor no tienes tanto control sobre ciertas cosas, al menos no como lo creías; pero sí puedes controlar absolutamente todo de ti mismo; y con eso basta para hacer un gran cambio”, remató.

Matthew Murphy aseguró que el próximo material discográfico de The Wombats será algo “nuevo y raro” pero, a su vez, una obra que preserva el estilo y la energía que la banda mostró en canciones como “Greek tragedy” y “Lemon to a knife fight”; además de funcionar “muy bien como la continuación de su cuarto álbum”, Beautiful people will ruin your life.

Luego de la terrible sequía de música en vivo debido a la pandemia de COVID-19, The Wombats ya también planean su regreso a los escenarios con un show especial en la O2 de Londres, siendo éste uno de sus conciertos más grandes e importantes hasta ahora. “Estoy muy feliz de poder tocar en éste recinto, se siente como si por fin todo el trabajo de estos años estuviera rindiendo frutos, estamos muy emocionados. Esperamos que el concierto sea tan divertido y loco como sea posible”, concluyó el músico.

Recuerda que ya puedes escuchar “Method to the madness” en cualquiera de las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.