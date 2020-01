Hace una semana que Netflix anunció la realización de una película anima de The Witcher. la cual llevaría el nombre de Nightmare of the White Wolf.

Desde que la plataforma de streaming dió a conocer la noticia sobre esta nueva producción animada de The Witcher, muy poca información se había liberado al respecto. Ahora, se ha revelado que Nightmare of the White Wolf contará la historia del mentor y amigo de Geralt, Vesemir.

Esta información fue confirmada por Twin Infinite quienes afirman que este gran personaje de la franquicia será el protagonista de esta nueva serie que optará por una versión animada.

Para quiénes ya han jugado estos juegos o leído los libros, sabrán el importante y gran personajes que es Vesemir en esta historia. Por otra parte, para los que sólo han visto la serie, este personaje sigue siendo un misterio y ahora, gracias a esta película animada podrán conocer más de el.

Hasta ahora, la productora Lauren Schmidt no ha confirmado nada al respecto de este nuevo proyecto. que según asegura el reporte, será de terror. Por otra parte siguen las dudas sobre si Theo James quién hizo el voice-over de Vesemir en el último capítulo de la serie, regresará para volver a interpretar el personaje.

Además de esto, también existe una petición para que Mark Hamill interprete al brujo en la segunda temporada de la serie, por lo que si esto llega a convertirse en una realidad, darle voz al personaje en esta cinta animada sería una muy buena idea.

“Nightmare of the Wolf” llegará en algún punto de 2020.