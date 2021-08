HBO Max ha decidido expulsar de su catálogo Overlook, la nueva serie spin-off de The shining de Stephen King.

En un inicio, el grande de la televisión en streaming había asegurado que el lanzamiento de esta nueva producción titulada Overlook se realizara a través de su plataforma, sin embargo, recientemente cambió de opinión debido a que cree que por el momento la serie no encaja con su línea.

Según informó Deadline, Overlook formaba parte de los proyectos de Bad Robot Productions que serían lanzados en HBO Max como parte de un acuerdo que la compañía hizo con WarnerMedia en 2019. Por ahora no se ha confirmado cuál será su nuevo hogar, pero los rumores apuntan a que será estrenada en Netflix y quizá, antes de lo que imaginamos.

Esta nueva serie spin-off de The shining fue escrita por Dustin Thomason y Scott Brown. Lo poco que se ha detallado es que se trata de un thriller que explorará algunas de las historias no contadas del hotel en el que Jack Torrance y su familia pasaron un terrorífico invierno. Además, se incluirá la participación de personajes ya conocidos.

En el último año HBO Max ha hecho hasta lo imposible por traernos de vuelta algunos clásicos del cine y la televisión. Y aunque es una lástima que hayan decidido descartar The shining, en su lista se incluye Sex and the city, la reunión de Friends, Space jam y El príncipe del rap.

Foto de portada tomada del Facebook de la película.