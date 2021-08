Charlie Watts es uno de los bateristas legendarios en el mundo del rock, pues a sus 80 y bien vividos años, sigue destrozando el tambor y rompiendo baquetas para The Rolling Stones, aunque ahora la salud pudo más que ser rockstar.

De acuerdo a un representante del músico, Charlie no será parte de la próxima gira de los Rolling por Estados Unidos, pues recientemente se sometió a una cirugía; por lo que necesita mantenerse en reposo y tourear para miles de personas no es la mejor medicina, por extraño que parezca.

Aunque el procedimiento al que Watts se sometió fue un completo éxito, no significa que ya pueda tocar la batería como acostumbra. En palabras de su representante: “Charlie se ha sometido a un procedimiento que ha sido totalmente exitoso, pero deduzco que sus médicos determinaron esta semana que necesita un tiempo de descanso y recuperación. En vista de que los ensayos comienzan en un par de semanas, es muy decepcionante decirlo (…), pero también es justo decir que nadie vio que esto podía suceder”.

Se desconoce por completo la razón de su operación, pero con este precedente de que se encuentra estable y a salvo, podemos suponer que no se trató de nada realmente peligroso. Por su cuenta, el mismo Charlie publicó un comunicado: “Después de todo el sufrimiento de nuestros seguidores causado por el Covid-19, en verdad no quiero que los muchos seguidores fans de los Rolling Stones que tenían entradas para esta gira queden decepcionados por otro retraso o cancelación. Es por ello que le he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que se presente por mí”.

Nos tendremos que tragar las ganas de ver a The Rolling Stones en su alineación completa durante su nueva gira, la cual va a pasar muy cerca de nuestro país, y desde su anuncio; se ha rumoreado que Mick Jagger y compañía podrían darse una escapada a tierras mexicanas, pero sigamos cruzando los dedos.

Crédito foto de portada: Instagram The Rolling Stones