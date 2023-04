No paran de llegar buenas noticias para los fans del cine de terror. La más reciente es con respecto a The Pope’s exorcist, de Julius Avery, pues según informó Bloody Disgusting, debido al gran recibimiento que ha tenido el filme, Sony ha dado luz verde a la segunda parte y es un hecho que Crowe regresará para interpretar a Gabriele Amorth.

The Pope’s exorcist está basada en la historia de Gabriele Amorth, un sacerdote italiano que hizo decenas de miles de exorcismos en la diócesis de Roma. El filme se enfoca en el caso de un niño que lleva a Amorth a descubrir una conspiración de siglos de antigüedad que el Vaticano ha tratado desesperadamente de mantener oculta, misma que le deja en claro que el exorcista del Papa es alguien con quien no de bes de meterte.

Hasta el momento no se tienen más detalles del rumbo que tomará la historia en la segunda entrega. Pero es importante recordar que The Pope’s exorcist retoma los libros de memorias de Amorth, en los cuales comparte más de su experiencia como exorcista, así que probablemente la secuela del filme venga del segundo libro: An exorcist: More stories.

Esperamos pronto tener más detalles al respecto y si aún no ves el nuevo largometraje de Crowe, aún estás a tiempo ya que sigue en cartelera.