The Mars Volta se apodera de las influencias latinas en su nuevo álbum

Después de casi una década The Mars Volta presentó un nuevo material discográfico el año pasado, sin embargo, las sorpresas para los fans continúan. Cedric Bixler Zavala y Omar Rodríguez López anunciaron el lanzamiento de un nuevo álbum, además de presentar una versión acústica de “Blank Condolences”. Canción que originalmente forma parte del disco homónimo al nombre de la banda lanzado en 2022.

Este ultimo lanzamiento se caracteriza por la ambientación bien definida de ritmos latinos, en una experimentación que ya hemos escuchado en temas anteriores del grupo. The Mars Volta nos sorprende con esta versión acústica de “Black Condolences” junto con un video en blanco y negro, el cual se ha convertido en el estilo visual con el que la banda presenta esta nueva etapa.

Portada del próximo álbum “Dios Te Maldiga Mi Corazón”

The Mars Volta no solo nos trae esta influencia latina con “Blank Condolences”, además la banda tiene en la mira el lanzamiento de un nuevo disco llamado Dios Te Maldiga Mi Corazón, que será un álbum de versiones acústicas de las canciones de su disco lanzado en 2022. En palabras de Omar, se trata de la versión disco folk de The Mars Volta, que encamina las melodías del álbum original a ritmos caribeños tradicionales, además de desafiar a los oyentes a escuchar al grupo bajo una luz completamente nueva.

El material discográfico se lanzará el próximo 21 de abril, y al igual que la canción recién lanzada, los temas incorporados serán una exploración folk de esa influencia latina que Cedric y Omar nos han mostrado en otras ocasiones. Solo que ahora, como parece, será más marcada. The Mars Volta regresa a Ciudad de México a tan solo unos meses de su show en el festival Hipnosis y el Pepsi Center WTC acogerá esta nueva presentación el próximo 24 de mayo.