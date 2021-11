Si pensamos en la música como si fuera un rascacielos -un símil como puede haber otros muchos-, muchas podrían ser las razones por las cuales sólo algunos -muy pocos- están en posibilidad de habitar en el penthouse. En muchas ocasiones, la mercadotecnia abona el dinero suficiente para que gente con poco talento sean los inquilinos de los pisos más altos y costosos.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En esta historia habría inquilinos con mayores cualidades artísticas, pero que no supieron conectar con la industria, entender sus reglas o entrar en sintonía. Especulemos que algo así pasó con The Lightning Seeds, el proyecto que encarna y encabeza Ian Broudie. ¡En los pisos de abajo e intermedios habitan grandes talentos que no estallaron mediáticamente, pero de indudable calidad!

Pensemos en que Cloudcuckooland, se editó en 1990 y que esa maravilla llamada “Pure” consistía en un pop efervescente que no encajaba en la maraña de la neo-psicodelia mancuniana que estaba ya en boga; “Pure” era demasiado feliz… candorosa incluso. Se quedó casi como si The Lightning Seeds fueran unos One hit wonder, pero en su disco debut también estaba “All I Want”, y en el siguiente, Sense (1992), venía “The life of Riley”; al menos ya tenemos tres trallazos de alta potencia.

Recordemos que en México apenas íbamos agarrándole la onda a los conciertos y los nombres de las bandas extranjeras que nos visitaban eran contadas. Del estilo de The Lightning Seeds podría apuntar como pionera la presentación de EMF en el Gimnasio Juan de la Barrera, el 19 de marzo de 1993; aquel legendario concierto fue abierto por A Flock of Seagulls -que ya era veteranos y héroes del synth-pop-.

En fin, que si en su tiempo era imposible que viniera al país la banda de Manchester, el Festival Corona Capital 2021 será la oportunidad de saldar esa deuda entre los amantes del ese pop electrónico de estirpe indie, que emergió con los primeros desplantes del brit-pop (el Leisure de Blur es de 1991 -entre los primeros dos discos del grupo que nos ocupa).

Quisiera remarcar que si Ian Broudie no estuviera convencido de la valía de su propuesta, no habría rearmado a The Lightning Seeds en 2006, tras aquel primer parón del año 2000 y cuya discografía completa es de 6 álbumes. Habrá quien me pueda acusar de nostálgico, pero siempre puede uno pertrecharse en el oficio de los músicos británicos y el nivel que mantienen -como defensa a favor-.

Cierto, quienes crecimos con MTV quizá habremos de gozar el doble con The Lightning Seeds, pero quien los tope por vez primera recibirá una andanada de melodías rutilantes y sintetizadores juguetones más la presencia de un frontman que reivindica a todos los nerds del mundo, surgidos de los años noventa para acá.

