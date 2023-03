‘The last of us’: Fan recrea la ciudad de Bill en ‘Sims 4’

Después de su incursión a la televisión con la serie de HBO, The last of us está de vuelta en la industria del gaming con una recreación de la ciudad de Bill (que aparece en el episodio 3) en Los Sims 4. Este gran proyecto fue hecho por un seguidor de la franquicia que se hace llamar Isambardy y ya lo puedes checar en su canal de YouTube.

En el video, la menta maestra detrás de la creación guía a los fanáticos a través del proceso de convertir la ciudad desierta de Lincoln, Massachusetts, en un lote que viene con la expansión Cottage Living del juego. Comenzando con la casa de Bill (que luego comparte con Frank), Isambardy llegó a construir la iglesia y el perímetro fortificado de la ciudad, que se convierte en un tema de conversación cuando Bill conoce a Joel.

El episodio 3 de The last of us ha sido uno de los favoritos del público, ya que presenta a Bill (Nick Offerman), un sobreviviente que estaba bien equipado para vivir una vida cómoda por su cuenta incluso antes del apocalipsis Cordyceps. A lo largo del capítulo vemos como inesperadamente encuentra un propósito en su vida cuando un viajero llamado Frank (Murray Bartlett) queda atrapado en una de sus trampas. Se enamoran y envejecen juntos antes de finalmente decidir dejar el mundo bajo sus propios términos.

Recuerda que la serie de The last of us se encuentra disponible en HBO Max.