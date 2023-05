Esto fue lo que pasó durante la presentación de ‘The idol’ en el Festival de Cannes

El próximo 4 de junio, The Weeknd y Lily-Rose Depp llegarán a la plataforma de HBO Max (ahora llamada únicamente Max) para presentar The idol, serie que seguirá los pasos de una joven cantante que en su intento por convertirse en la próxima super estrella pop cae en las garras de un depredador de la industria. Sin embargo, antes de su estreno mundial, el show de televisión tuvo su respectiva presentación en la reciente edición del Festival de Cannes, donde recibió una ovación de pie de cinco minutos.

La serie en realidad ha estado envuelta en mucha polémica, principalmente después de que Rolling Stone publicó un artículo en el que se revelaba que la producción había sido extremadamente conflictiva y que tras problemas con la directora original, Amy Seimetz, Sam Levinson (que en un inicio sólo era productor) se involucró en la dirección convirtiendo la trama en una historia misógina y denigrante. En su momento, The Weeknd y Levinson compartieron un par de tuits defendiendo The idol, pero fue hasta Cannes que profundizaron en el tema.

“Sabemos que estamos haciendo un programa que es provocativo. No se nos escapa, pero es extraño. Cuando mi esposa me leyó el artículo, le dije ‘creo que estamos a punto de tener el show más grande del verano’. En cuanto a los detalles de lo que contenía, me pareció completamente extraño. Pero sé quién soy”, dijo Sam Levinson durante la conferencia de prensa en el festival de cine (a través de IndieWire).

“La gente puede escribir lo que quiera. Si tengo una pequeña objeción, es que omitieron intencionalmente todo lo que no se ajustaba a su narrativa. Pero creo que hemos visto mucho de eso últimamente”, explicó mientras que Depp agregó: “Siempre es un poco triste y desalentador ver cosas malas y falsas que se dicen sobre alguien que te importa. No reflejaba en absoluto mi experiencia”.

Por su parte, Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, aseguró que su objetivo y el de Levinson era crear una serie que “haga reír a la gente y enoje a algunas otras”. “Quería hacer una fantasía oscura y retorcida sobre la industria de la música. Tomar todo lo que sé al respecto y realzarlo”, comentó.

Tras su estreno en Cannes, The idol ha sido fuertemente criticada por el abuso de escenas sexuales explícitas, siendo comparada con el sitio Porn Hub. Algunos medios han asegurado que la serie presenta fotos pornográficas que muestran a Lily-Rose Depp completamente desnuda y con semen en la cara, además de gente masturbándose con cubos de hielo. La serie debutó en Rotten Tomatoes con una calificación de 20%.

Cabe mencionar que como últimos detalles, Sam Levinson reveló que The idol de desarrolla en el mismo universo que Euphoria. Incluso, la serie incluye un cameo de Alexa Demie como Maddy Pérez.