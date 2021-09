Netflix liberó el tráiler oficial de su nueva película western The harder they fall con la sorpresa de que viene musicalizado por Jay-Z y Kid Cudi.

La canción colaborativa que estos dos grandes exponentes del rap realizaron, comienza a sonar a partir de la segunda mitad del tráiler, justo cuando Zazie Beetz apunta con un rifle hacia la cámara, para después continuar con diferentes clips llenos de escenas de acción lideradas por Idris Elba, Jonathan Majors y Regina King.

The harder they fall es el nuevo western de Netflix, en el que nos encontraremos un épico enfrentamiento entre dos intrépidos grupos de vaqueros y vaqueras. De acuerdo con la sinopsis, el conflicto surge luego de que el personaje de Majors descubre que su enemigo (Elba) ha salido de prisión y su sed de venganza lo obliga a reunir a toda su banda para rastrearlo y acabar con él.

La película marca el gran debut como director de Jeymes Samuel, quien también se encargó de co-escribir el guión en conjunto con Boaz Yakin. Además, Samuel también aparece como productor junto a James Lassiter, Lawrence Bender y el rapero Jay-Z.

Hasta el momento no se tienen más detalles sobre el soundtrack, pero The harder they fall tendrá su premiere el próximo 6 de octubre en el BFI London Film Festival y se espera que después llegue a la plataforma de Netflix.

Checa a continuación el tráiler:

Foto de portada vía YouTube.