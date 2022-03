El próximo material discográfico de The Cure ya tiene título, según lo anunció el frontman de la banda Robert Smith.

Desde hace un par de años, la icónica agrupación reveló que dos discos estaban en camino y, aunque la espera ha sido bastante larga, parecer ser que este año por fin podremos escuchar uno de ellos. Titulado Songs of a lost world, el álbum se estaría estrenando en septiembre.

“He estado trabajando en dos álbumes de The Cure, y uno de ellos ya está terminado. Desafortunadamente, es el segundo. Por otro lado, tengo que hacer cuatro voces y hay diez canciones en cada disco. Vamos a mezclar el primero de abril, así que me quedan tres semanas”, reveló Robert Smith durante los BandLab NME Awards 2022.

En cuánto al sonido que tendrá este nuevo elepé de The Cure, Smith señaló: “Bueno, el primer disco es un pesimismo implacable, es la cosa más amarga que hemos hecho. El segundo es optimista, y mi material en solitario saldrá hasta el próximo año”.

“Tengo que seguir revisándolo. Es algo que he querido hacer durante tantos años. Me doy cuenta de que solo tengo una oportunidad de hacerlo, así que ahora comencé a agregar instrumentos reales y acústicos; hace dos años era literalmente solo retroalimentación, pero me he desencantado un poco con eso. Lo había escuchado como tres veces y creo que es basura”, concluyó el cantante.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.