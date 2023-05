The Cure incluyó en su set dos canciones que no tocaba desde hace más de 30 años

Después de la batalla a la que se enfrentó Robert Smith contra Ticketmaster, The Cure finalmente inició su tour por Norteamérica con un show en Nueva Orleans. Por supuesto, la noche estuvo llena de sorpresas pero la favorita de los fans fue que la banda agregó al set list dos canciones que no tocaba en vivo en más de 30 años.

De acuerdo con Far Out Magazine, durante el primer bis The Cure interpretó “A thousand hours” de Kiss me, Kiss me, Kiss me. (1987), y después, en el encore tocó “Six different ways” de The head on the door (1985). Según las listas de canciones archivadas, estas canciones no habían sonado en un show en vivo desde la gira que el combo dio en 1987, en promoción al Kiss me, Kiss me, Kiss me.

Hace unos días, Robert Smith, frontman de The Cure, reveló que la banda tiene planes de visitar nuestro país y realizar una gira por Sudamérica. Lamentablemente aún no han logrado concretarlo, así que tendremos que ser pacientes, pero mantente al pendiente, que por acá te estaremos informando los detalles.