The 1975 continúa compartiendo piezas de su próximo álbum Notes On A Conditional Form. El nuevo sencillo, The Birthday Party, fue lanzado el día de hoy acompañado de un video animado dirigido por el diseñador Ben Ditto.

Contando también con la participación del artista digital Jon Emmony, la agrupación nos presenta un video muy al estilo Los Sims. En el que inicialmente una versión animada de Matt Healy llega a una oficina dirigida por un robot, para después a través de una puerta colorida, introducirse a un centro de detox digital.

Un mundo que está lleno de todos los memes que hemos visto circular en los últimos años en internet. Algunos haciendo yoga en medio de un bosque, otros buscando un meme que al parecer está extraviado y otros más bailando en desde el cielo al que van los memes. Sí, es todo un viaje alucinante a través del mundo del internet.

A lo largo del video, Matt Healy recorre diferentes paisajes vestido totalmente de blanco. En algunas escenas toca la banda completa y finalmente Matt se encuentra a sí mismo, demostrándose amor propio, para después desvanecerse felizmente en medio de la noche.

Previamente ya nos habían compartido los sencillos The 1975, People, Frail State of Mind y Me & You Together Song, cada uno teniendo un sonido distinto. Y ahora en The Birthday Party podemos escuchar a un The 1975 más apegado su último disco A Brief Inquiry into Online Relationships, con una melodía más suave.

Notes On A Conditional Form originalmente estaba programado para salir este viernes 21 de febrero. Sin embargo por un problema con las copias de vinilo, la banda retrasó el lanzamiento hasta el 21 de abril. Además de que anunciaron que a partir de ahora sólo se presentarán en festivales que cuenten con equidad de género en sus lineups.