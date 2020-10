En los últimos meses Matt Healy de The 1975 se ha mantenido muy silencioso. Pero todo parece indicar que el cantante ya se encuentra trabajando en un nuevo proyecto solista.

La noticia la reveló su mamá, la actriz Denise Welch, durante una entrevista que tuvo recientemente con OK. “Matthew está trabajando en un nuevo proyecto solista”, declaró.

Y agregó: “Tengo dos chicos en la industria del entretenimiento. Es una pesadilla pero estoy muy orgullosa de ambos. Tengo mucha surte de que mis dos muchachos tengan buenas cabezas sobre sus hombros.”

Igual esto no nos toma tan de sorpresa, ya que anteriormente, Matt Healy ya también había hablado de los planes de The 1975 tras el lanzamiento del Notes On A Conditional Form. Y él explicó que se planeaba grabar un “álbum Matty” y un “álbum George [el baterista]” en un futuro.

“Creo que [The 1975] es una cosa que evoluciona constantemente” dijo durante una charla con Zane Lowe en Apple Music. “Creo qué hay un final obvio para una era con Music For Cars, simplemente porque hemos llegado al final de una década. La cultura se mueve. The 1975 tiene que ser algo ligeramente diferente en como, no lo sé, como dos años ¿sabes? Hay muchas cosas que vamos a hacer.”

“Algo que sé es que yo estoy haciendo un álbum Matty y George está haciendo un álbum George. Y vamos a producir los discos de entre nosotros. Entonces eso va a suceder”, explicó.

Aún no se ha revelado nada más con exactitud, pero ya es prácticamente seguro que en un futuro escucharemos por primera vez a Matt Healy en solitario.

Foto de portada tomada del Facebook de The 1975.