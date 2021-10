Tears For Fears ha anunciado la llegada de su próximo álbum de estudio The tipping point, siendo este el primero que publican en 17 años.

Sin duda alguna, la vida no para de sorprendernos y está vez, la buena noticia se trata del regreso de Tears For Fears, quienes confirmaron que el próximo 25 de febrero de 2022 lanzarán su séptimo material discográfico a través de Concord Records.

“Antes de que todo saliera tan bien con este disco, primero todo tenía que salir mal, tomó años, pero algo sucede cuando juntamos nuestras cabezas. Tenemos este equilibrio, esta cosa de empujarme-tirar-de-ti, y funciona realmente bien”, explicó Roland Orzabal, integrante de la icónica banda de new wave.

Por su parte, la otra mitad del dúo, Curt Smith agregó: “Si ese equilibrio no funciona en el álbum, nada funciona. Para decirlo en términos simples, un disco de Tears For Fears y lo que la gente percibe como el sonido de Tears For Fears, es en lo que ambos estamos de acuerdo”.

“Cuando se conocen durante tanto tiempo, como lo hemos hecho nosotros, y han trabajado juntos tanto, como nosotros, existe un vínculo que se vuelve familiar. Entonces, es diferente a una amistad. Y es diferente a un matrimonio. Es literalmente como si fuera tu hermano. Es el tipo de vínculo que realmente no puedes romper. A veces puede desmoronarse y te separas por períodos, lo que también creo que es saludable. Pero al final, siempre terminamos encontrándonos”, agregó Smith.

Además, para ir calentando motores, la agrupación liberó el sencillo principal del álbum. Escúchalo ya en todas las plataformas digitales y pre-ordena The tipping point dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.