Recientemente el líder de Tame Impala, Kevin Parker, tuvo una plática con Matt Wilkinson por la estación de radio Beats 1, transmitida a través de Apple Music. Durante esta, además de presentar sus cinco mejores canciones, el cantante expresó la gran admiración que tiene por Alex Turner, frontman de Arctic Monkeys.

“Él está en un nivel más alto que yo como compositor”, declaró Parker. “Aunque él no puede tocar la batería como yo lo hago” añadió. Posteriormente Kevin comentó que aunque no han tenido la oportunidad de hacer música juntos, ahora viven muy cerca. Y comenzó a realizar bromas sobre haber saltado la valla de la casa de Alex y haber nadado en su alberca mientras él no estaba.

Por otra parte, a lo largo de la entrevista con Wilkinson, Parker también dijo que no quiere volver a tener que dejar pasar un lapso de cinco años entre el lanzamiento de cada disco. Tal y como ocurrió entre Currents, estrenado en 2015, y su más reciente álbum The Slow Rush.

Al ser cuestionado sobre la idea de perder su dote mágico de composición, el músico contestó:

En un punto se va a secar ¿no? Así que yo creo que lo que puedes hacer es disfrutarlo y hacer lo más que se pueda, mientras puedas. No te preocupes, prometo que [el próximo álbum] no tomará cinco años. https://twitter.com/w1lko/status/1232622721063964677?s=20

De igual forma, Kevin Parker estuvo discutiendo temas como la familia, Portishead, gente con la que le sueña algún día colaborar, los diez años de Innerspeaker, la vida y más. Mientras que dentro de su top 5 de las mejores canciones incluyó a Daft Punk con Da Funk, L’Hotel Particulier de Serge Gainsbourg, I Am A God de Kanye West, Good Time Bad Times de Led Zeppelin y finalmente Machine Gun de Portishead.

Ya puedes escuchar el programa completo a través de Apple Music.

Foto de portada vía Facebook Tame Impala.