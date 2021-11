El cineasta Taika Waititi ha revelado sus planes de hacer una adaptación cinematográfica de The incal, novela gráfica de Alejandro Jodorowsky.

El libro original fue lanzado en 1970 como una colaboración entre el reconocido escritor y el difunto artista Moebius. Según reveló Waititi, para sacar a flote este proyecto obtuvo la aprobación de Jodorowsky a través de una reunión en Zoom.

“Las películas y novelas gráficas de Alejandro Jodorowsky me han influenciado a mí y a muchos otros durante mucho tiempo. Me sorprendió tener la oportunidad de dar vida a sus icónicos personajes y estoy agradecido con Alejandro, Fabrice y todos en Humanoids por confiar en mí para hacerlo”, le dijo Waititi a The Hollywood Reporter.

Mientras que por su lado, en un comunicado, Alejandro Jodorowsky comentó: “Cuando el director ejecutivo de Humanoids, Fabrice Giger, me presentó el trabajo de Taika Waititi, me resultó obvio que él era el indicado. Confío plenamente en la creatividad de Taika para darle a The incal una toma impresionante, íntima y al mismo tiempo de proporciones cósmicas”.

Al parecer, Taika Waititi escribirá el guión en conjunto con Peter Warren y Jermaine Clement, con quien lo vimos hacer equipo para What we do in the shadows. El primer borrador tendría que estar listo antes de que acabe el año, sin embargo, aún no se cuenta con una posible fecha de estreno.

Foto de portada vía Facebook Jojo Rabbit.