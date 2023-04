La canción de ‘Super Mario Bros’ ingresa al Registro Nacional de Grabaciones

A través de un comunicado de prensa, la Biblioteca del Congreso anunció que “Ground theme”, la popular melodía principal de Super Mario Bros., se ha convertido en la primera banda sonora de un videojuego que ingresa al Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos, el cual tiene como objetivo resaltar y preservar “la riqueza del legado de audio de las naciones”.

Respecto a este logro, Komi Kondo, compositor del tema, comentó: “Tener esta música preservada junto con tantas otras canciones clásicas es un gran honor. En realidad es un poco difícil de creer”.

En cuanto a cómo creó la pista, Kondo explicó que estaba limitado por una cantidad de espacio “extremadamente pequeña” reservada para el audio en el cartucho de Super Mario Bros. “Realmente tuve que ser muy innovador y aprovechar al máximo el ingenio musical y de programación que teníamos en ese momento”, dijo.

“Usé todo tipo de géneros que coincidían con lo que estaba sucediendo en la pantalla. Tuvimos jingles para animar a los jugadores a intentarlo de nuevo después de un ‘game over’, fanfarrias para felicitarlos por alcanzar los objetivos y piezas que se aceleraban cuando el tiempo restante se acortaba”, agregó.

El tema Super Mario Bros. se une a otras 24 grabaciones que fueron añadidas al Registro Nacional de Grabaciones en 2023, entre las que se incluyen “All I want for Christmas” de Mariah Carey, “Take me home, country roads” de John Denver y “Synchronicity” de The Police.