Los hermanos Duffer, creadores de Stranger things, han anunciado un nuevo estudio en colaboración con Netflix.

El Upside Down pasará de la televisión al mundo real, pero no precisamente como lo conocemos. Según revelaron Matt y Ross Duffer, con el apoyo de la plataforma de streaming, pronto arrancarán una compañía de producción con la cual desarrollarán una serie de proyectos televisivos y una obra de teatro.

Respecto a esto, los hermanos Duffer comentaron: “Queremos crear el tipo de historias que nos inspiraron a crecer, historias que tienen lugar en esa hermosa encrucijada donde lo ordinario se encuentra con lo extraordinario, donde el gran espectáculo coexiste con la intimidad y el trabajo de carácter, donde el corazón gana sobre el cinismo”.

Hasta el momento, se ha confirmado que Matt y Ross, a través Upside Down Pictures, trabajarán en un nuevo spin-off de Stranger things; así como en una adaptación de la novela The talisman de Stephen King y Peter Straub, un live-action de la manga Death note y una serie de los creadores de Dark crystal: age of resistance. En cuanto a la puesta en escena, se sabe que estará ambientada en el mundo de Hawkins y el Upside down.

Recuerda que los dos volúmenes de la cuarta temporada de Stranger things ya se encuentran disponibles en Netflix.

Foto de portada tomada del Facebook de Netflix.