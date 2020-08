Steve-O, ex miembro de Jackass, ha mostrado no tenerle miedo a absolutamente nada. Y en una nueva locura, el actor y comediante se pegó con cinta en un espectacular a varios metros de altura en Los Ángeles.

En un inicio nadie sabía quién era, lo que hizo que tanto los habitantes como los bomberos y la policía de la ciudad se alarmaran y comenzaran a tomar cartas en el asunto. Hasta que Steve-O procedió a hacer una explicación a través de su cuenta de Facebook del por qué estaba ahí colgado.

En el post que acompañó con unas selfies desde las alturas, el ex Jackass comentó:

Quiero enfatizar que un equipo de verdaderos profesionales arregló todo de forma muy segura. No hay ninguna posibilidad de que me caiga, y es importante para mí que no desperdiciemos ningún recurso valioso de la ciudad en esto.