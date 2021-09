La espera terminó. Por fin la plataforma de streaming Star Plus llegó a Latinoamérica y aquí te vamos a iluminar con todo lo que debes saber sobre su lanzamiento.

Ligado a Disney, Star Plus es el nuevo servicio que pretende brindar un extenso catálogo de películas y series dirigidas a un público adulto. Así que si tú fuiste uno de los que se sintió defraudado por no encontrar todas las temporadas de Los Simpson en Disney Plus, pon mucha atención que esto te interesa.

La plataforma incluirá producciones de compañías como ESPN, 20th Century, 20th Century Television, ABC Signature, FX Productions y Searchlight. Además que, al igual que otros servicios de streaming, también contará con producciones originales, teniendo hasta el momento, planes de lanzar un total de 800 piezas tan sólo en lo que resta de 2021.

Entre los programas que destacan en su catálogo, como te lo mencionamos arriba, están Los Simpson (todas y cada una de las temporadas), Futurama, American dad, This is us, The walking dead, How I met your mother, Family guy, Grey’s anatomy, Modern family, Lost, American horror story y Outlander. Mientras que algunos de sus títulos originales son Santa Evita, No fue mi culpa, Bios. Vidas que marcaron la tuya y El encargado.

Pero la cosa no para ahí, ya que al igual que los adictos al drama y la comedia, los fanáticos de los deportes también tendrán su respectiva dosis de contenido. Star Plus estará transmitiendo toda la programación en vivo de ESPN, teniendo lugar en primera fila para ligas como la NBA, la NFL y la Fórmula 1.

Ahora, lo más importante… el costo. Existe un paquete especial que te da la oportunidad de tener Star+ y Disney+ por un precio menor. Sin embargo, si sólo deseas adquirir el servicio de Star Plus, tiene un costo de 199 pesos mensuales, o bien, puedes pagar la anualidad en 1,999 pesos.

El servicio ya se encuentra disponible en México dando click aquí.

Foto de portada vía Facebook Star Plus.