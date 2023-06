Spiderman regresa a las pantallas… rapeando

Si bien Spider-Man into de Spider-Verse (2018) refrescó la franquicia arácnida de Marvel, con la nueva entrega del superhéroe ha superado cualquier expectativa. La animación y el diseño sonoro de Spider-Man: Across the Spider-Verse (20023) son espectaculares, lo cual obliga a ver el filme en pantalla grande para vivir la experiencia completa.

La nueva odisea de Peter Parker y compañía transmite una frescura que no da ningún tipo de concesión a la nostalgia, quizá el único rastro de ella, sea la esencia psicodélica que nos remite a la serie animada de 1967, la cual contenía elementos propios de un momento que tenía como música de fondo el Magical Mistery Tour de los Beatles, por dar un ejemplo.

Ahora bien, uno de los grandes aciertos de la cinta es la forma tan brillante con la que abordan la angustia adolescente, punto fundamental de la psique de la saga de Spiderman. No es gratuito que las salas estén repletas de adolescentes que se miran reflejados en los dramas existenciales de Peter Parker y Gwen Stacy, quienes, por cierto, comparten una de las secuencias más entrañables de la historia.

A destacar, sin duda es la colaboración de Metro Boomin en el soundtrack, donde combina trap y hip hop a partes iguales, toda una experiencia a través del equipo de sonido de la sala de cine. Al final, se trata de una animación que nos pone enfrente un nuevo lenguaje cinematográfico que se convierte en un aviso de lo que vendrá en los próximos años. El multiverso del Siglo XXI.