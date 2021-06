Spector ha anunciado de forma oficial que el tercer disco de su carrera como banda Now or whenever llegará este año y para promocionarlo han liberado su primer adelanto.

El cuarteto originario de Londres compartió en plataformas la canción “Catch you on the way back in“, el cual es el tema principal de su próximo álbum. Esta es el primer sencillo que el grupo publica desde el lanzamiento de su EP Non fiction en junio de 2020.

Sobre este tema, el líder de la banda Fred Macpherso compartió unas palabras al respecto y como todo fue distinto para ellos con el tema de la cuarentena: “‘Catch you on the way back in’ es un buen viaje de 160 bpm: un hasta la próxima para cuando no sepa cuánto tiempo podría ser la próxima vez”.

“Es música para cerrar y música para abrir, y extrañamente, tanto la primera pista que comenzamos para el álbum como la última antes, no nos vimos en persona durante seis meses. Es más una canción para beber que una canción para pensar, por lo que probablemente tendrá más sentido cuando se nos permita volver a estar todos en la misma habitación “, comentó.

Sobre su disco Now or whenever que se tiene previsto lanzarse en octubre de este año el grupo dijo: “Esto es lo que hace que Now or whenever sea una secuela y un reinicio. Si el año pasado se hubiera desarrollado de manera diferente, tal vez esta sería nuestra gran obra deprimente, pero cuando la positividad desaparece, tienes que crear la tuya propia, y de alguna manera eso nos deja con nuestro disco más optimista hasta ahora”.

Crédito foto de portada: Instagram Spector