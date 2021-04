The Isley Brothers ha lanzado un nuevo sencillo titulado “Friends and Family”, el cual llegó con una especial colaboración con el legendario rapero Snoop Doog.

Ayer (4 de abril) por la noche, The Isley Brothers se enfrentó contra Earth, Wind & Fire en el más reciente episodio de VERZUZ y fue durante este que la banda debutó su nueva canción colaborativa junto con su respectivo videoclip oficial.

“Family and Friends” llegó como un elegante y festivo track de soul que habla sobre vivir a la altura de las personas importantes en tu vida, contando con un alegre verso interpretado por Snoop Dogg, quien en 1959 estaba a 12 años de nacer cuando The Isley Brothers ya saltaba a la fama con su sencillo “Shout”.

El video estuvo bajo la dirección de Erik White y en él se puede ver a la legendaria banda pasando de un buen momento en compañía de amigos y familia. Mientras que Snoop Dogg se les une a través de una videollamada.

La colaboración con The Isley Brothers llegó luego de que la semana pasada el rapero revelara que su próximo material discográfico será titulado From Tha Streets 2 Tha Suites. Sin embargo, aún no anunció su fecha de estreno.

Te dejamos a continuación el video de “Friends and Family” y ya también puedes encontrarla en todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Instagram del rapero.