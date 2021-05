Snoop Dogg ha revelado que tiene planeado hacer una serie de antología que abarque los aspectos más importantes de su vida y su carrera como rapero.

El artista tuvo una entrevista con el medio Yahoo! donde se le preguntó en que nuevos proyectos está interesado en este momento y si tiene planes para protagonizar una secuela de la pelicula Straight outta compton.

Snoop, quien fue interpretado por LaKeith Stanfield en la primera película, respondió diciendo que potencialmente se involucraría en un seguimiento “si se cuenta con los ojos correctos, a través del lente correcto”.

“Pero creo que lo que tiene más sentido para mí es la ‘antología de Snoop Dogg‘, la historia de vida de Snoop Dogg, donde comienza cuando mi madre y mi padre se conocen antes de que yo naciera, para mí nacer, para mí. creciendo durante los años 70, 80 y 90 ”, explicó.

“No quiero apresurarme solo porque Straight outta compton tuvo éxito, solo para respaldarlo. Quiero tomarme mi tiempo y asegurarme de haber reunido la infraestructura correcta de cómo me convertí en mí: ya sabes, las personas que me inspiran, mi educación, mi madre, mi padre, mis amigos, las influencias de la comunidad, las inspiraciones que me formó y me moldeó “, finalizó.

Crédito foto de portada: Instagram Snoop Dogg