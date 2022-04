Cuando se trata de Skid Row siempre hay por lo menos dos líneas de discurso que se interponen a la que debería ser la más importante: la música. Recientemente la banda lanzó un nuevo sencillo, “The gang’s all here”, acompañado de la promesa de que el 14 de octubre habrá un disco nuevo, titulado igual que esta canción y que saldrá mediante el sello earMusic. Para el mundo del heavy clásico y del hard rock esa es una buena noticia.

TXT:: Luis Jasso

El comunicado del sello dice que “‘The gang’s all here’ es un juramento de triunfo que explota con una poderosa energía. Es el salto lógico hacia las nuevas generaciones del sonido característico de la banda que pisa fuerte en un nuevo terreno -con el cantante Erik Grönwall (ex de H.E.A.T., uno de los mejores frontman de ésta o cualquier era del hard rock) uniéndose a la familia”. Y justo ahí, más allá de que Grönwall sea un buen cantante y frontman y de que H.E.A.T. sea una buena banda, está el primer problema con Skid Row.

Previo a Sebastian Bach (y la discusión eterna de que debería regresar a la banda es la segunda línea discursiva) el grupo tuvo un cantante llamado Matt Fallon. Solo grabaron algunos demos y por ellos es que no se le recuerda mucho. Luego de “Baz”, sin embargo, han pasado por ahí otros cuatro cantantes: Shawn Mars (no grabaron nada con él), Johnny Solinger (con él hicieron dos discos y dos EP’s), Tony Harnell (con amplia trayectoria con los noruegos TNT y con quien solo grabaron una versión nueva de “18 and life”) y ZP Theart, con trayectoria previa en Tank y DragonForce.

Ojalá tengan en Grönwall un cantante estable, porque la constante rotación (bateristas han tenido seis en total) hacen que no se logre una identidad. Por lo pronto está en puerta el disco, producido por Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Rush, Alice In Chains, Halestorm, Evanescence), quien además de tener un Grammy en su vitrina es fan de la banda.

Por lo pronto, Rachel Bolan y “Snake” Sabo comentaron lo siguiente: “Estamos más que emocionados por lanzar este disco. La producción se llevó un largo tiempo y requirió mucho trabajo duro de parte de la banda y de nuestro productor Nick Raskulinecz. Eso sí, la incorporación de Erik ha llevado las canciones a nuevas alturas. Si añadimos todo esto al hecho de que empezamos nuestra gira mundial en Las Vegas con la residencia de Scorpions en el Zappos Theater, es fácil decir que Skid Row va a tener un gran año”. Que así sea.