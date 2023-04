Shuhei Yoshida de PlayStation cree que la IA ayudará a desarrollar mejores gráficos

El ex presidente de PlayStation y actual director de la Iniciativa de Desarrolladores Independientes de Sony, Shuhei Yoshida, ha expresado su optimismo sobre el papel de la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de juegos. En una entrevista con The Guardian, Yoshida mencionó cómo un pequeño equipo de estudiantes utilizó Midjourney, un software de generación de arte de IA, para crear un juego con gráficos hermosos. Él cree que la IA podría ayudar a desarrollar animaciones interesantes, comportamientos y programar depuraciones de juegos.

Aunque Yoshida es optimista ante el uso de la IA en el desarrollo de juegos, la tecnología ha sido un tema polémico en la industria. El año pasado, el actor de voz de The Last Of Us, Troy Baker, se disculpó luego de que fuera señalado por asociarse con una compañía de IA para crear un NFT con las voces de los actores del videojuego.

Yoshida cree que en el futuro la creatividad y la dirección serán más importantes que la programación, y que la IA cambiará la naturaleza del aprendizaje para los desarrolladores de juegos. Sin embargo, enfatiza que el uso de la IA será una habilidad en sí misma, por lo que se debe saber utilizar correctamente la herramienta para que funcione de manera adecuada.

Recientemente, Yoshida recibió una beca BAFTA por su trabajo en la industria de los videojuegos, con el cual se destacó su conocimiento y experiencia en la creación de juegos.