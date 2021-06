La segunda entrega de Shazam! ya se encuentra en grabaciones, desde el set de filmación han llegado algunos reportes e imágenes exclusivas, pero el director de la cinta ha salido a comentar si tendremos nuevamente un cameo de Superman.

Durante toda la cinta de Shazam! se hizo referencia a varios héroes que habitan ese mundo, confirmando que todo ocurre en el mismo universo. Incluso, al final de la misma tuvimos un pequeño cameo de Superman, aunque no de la forma que todos esperaban; ya que ni siquiera se mostró la cara del personaje.

Sin embargo, un nuevo rumor en internet asegura que podríamos tener una participación más en forma de Superman siendo interpretado por Henry Cavill, algo que podría no ser posible ya que el actor en este momento ya no pertenece al DCEU, aunque de forma oficial no se ha comentado.

Para esclarecer las dudas, el director de la segunda parte de Shazam!, David F. Sanberg realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde muchos fanáticos le preguntaron distintas cosas sobre esta secuela y sobre todo, acerca de este supuesto cameo.

David respondió de una forma muy breve y concisa con lo siguiente a un fanático sueco: “vas a estar muy decepcionado cuando traduzcas esto”. O sea, que no tendremos ninguna participación de Superman en esta ocasión. Shazam! fury of the gods llegará a los cines el 2 de junio de 2023.

Crédito foto de portada: Warner bros.