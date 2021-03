Recientemente Sharon Stone reveló que ella fue quien pagó el salario de Leonardo DiCaprio para el filme de 1995, The Quick and the Dead.

En un extracto de su nuevo libro de memorias, la actriz recuerda haber trabajado como productora de la película de Sam Raimi y haber debatido con el estudio TriStar, quien se negó a elegir a DiCaprio para participar en la cinta.

“Este niño llamado Leonardo DiCaprio fue el único que logró la audición”, escribió Sharon Stone mencionando también a otros actores jóvenes que audicionaron para el papel de The Kid. “En mi opinión, él fue el único que entró y lloró, rogando a su padre que entrara y lo amara mientras moría en la escena.”

Tras esto, Stone recuerda una conversación con TriStar en la que el estudio le decía: “¿Por qué un desconocido Sharon? ¿Por qué siempre te disparas en el pie?”. La actriz continúa explicando que el estudio le dijo que si tanto lo quería, que ella le pagara de su propio salario, que fue lo que hizo.

De igual forma, en el libro Sharon Stone menciona que tuvo que defender a Raimi para que fuera contratado, puesto que los proyectos anteriores del director como The Evil Dead y Army Of Darkness llevaron al estudio a creer que era un “D-Movie director”.

El libro The Beauty Of Living Twice de Stone ya se encuentra disponible dando click aquí.

Fotos de portada vía Instagram Sharon Stone / Instagram Leonardo DiCaprio.