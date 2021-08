Han pasado algunos días sin información pertinente acerca del estado en el que se encuentra la demanda de Scarlett Johansson contra Disney, sin embargo, el CEO de la compañía, Bob Chapek, ha usado este tiempo fuera para comentar los acuerdos que existen con los actores.

Pues resulta, que el estar enfrentándose a la Viuda Negra si ha hecho que se mueva el tapete en la casa del ratón, ya que Scarlett expuso un problema grave. De esta forma, Bob y demás miembros importantes han tratado de arreglar con desesperación estos “malentendidos”, aclarando a detalle los acuerdos comerciales que existen en cuanto a la liberación de las películas, pues se busca que los actores siempre ganen.

Sin embargo, ya sabemos que Johansson en vez de ganar, estuvo perdiendo mucho dinero con el lanzamiento doble de Black Widow en salas de cine y en streaming, jugada que la compañía ha usado en repetidas ocasiones durante toda la pandemia, ya que según dicen; buscan proteger a la gente con la opción de disfrutar de estos contenidos sin tener que salir de casa y arriesgarse en el camino.

Y está bien, tienen un punto. Pero, aun no logran esclarecer que ocurrió con Johansson, pues con las nuevas declaraciones de Bob Chapek pareciera que en efecto, se busca que los protagonistas ganen mucho dinero así sea que se estrenen en cine o en streaming, ¿entonces por qué Scarlett está demandando?

Aunque no explicaron este punto, si se hablo de como la pandemia ha cambiado todos los planes: “Estas películas fueron realmente concebidas en una época en la que no sabíamos qué iba a suceder con el comportamiento del consumidor tres o cuatro años después, y ciertamente no sabíamos sobre COVID en ese momento”, explicó Chapek. “Por lo tanto, estamos lidiando en un tipo de condiciones diferentes de las que pensamos. Lo que diré es que, al igual que lo hemos hecho muchas veces antes, a medida que el negocio ha evolucionado y se ha transformado, hemos descubierto formas de compensar justamente nuestro talento, de modo que no importa cuál sea el modelo de negocio con el que tengamos que salir al mercado, todos se sientan satisfechos. Y les diré que desde que comenzó COVID, hemos llegado a cientos de acuerdos talentosos con nuestro talento, y en general, han ido muy, muy bien. Así que esperamos que ese sea el caso en el futuro”.

Aquí hay algo raro, y en el estira y afloja alguien va a terminar cayéndose en el lodo.

Crédito foto de portada: Disney