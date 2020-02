Sam Raimi, el responsable de dirigir la mejor trilogía de Spider-Man hasta ahora podría regresar a Marvel con la dirección de Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Todos recordamos a este gran director por la gran labor que hizo en la primera trilogía live-action de Spider-Man, protagonizada por Tobey Maguire. Ahora, si todo va como Marvel lo tiene planeado, Raimi podría regresar a Marvel en la segunda película del Hechicero Supremo.

Según un reporte de Variety, Raimi se encuentra negociando con los ejecutivos del estudio de superhéroes para convertirse en el nuevo director de Doctor Strange and the Multiverse of Madness luego de que su antiguo director dejara el proyecto por “diferencias creativas” con Marvel.

Fue en la pasada Comic-Con que se presentó esta nueva película junto a su director Scott Derrickson, quién dirigió la primera entrega y que tras diferencias con el estudio, abandonó el proyecto, por lo que Marvel se dió a la tarea de encontrar a uno nuevo y esperemos que ese sea Raimi.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness retomará la historia Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) en una nueva aventura que involucra al multiverso creado en la Saga del Infinito y que sumará a su elenco a Elizabeth Olsen en su papel de Scarlett Witch. Benedict Wong y Chiwetel Ejiofor regresarán en sus papeles de Wong y Mordo.

La secuela de Doctor Strange se estrenará en mayo de 2021.