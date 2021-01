Sacha Baron Cohen ha protagonizado varias de las películas de comedia más controversiales de los últimos años, siendo un estudioso en el clown y el bufón, subgéneros que exploran el dolor o lo más bizarro para presentar alguna queja o rebelión en contra de los que están en el poder. Situación bastante bien demostrada en las películas de Borat.

Si bien, la comedia de este actor no es del agrado de todos e incluso, lo consideran bastante obsceno y absurdo, la verdad es que este actor le ha dado la vuelta a la comedia convencional. Sus principales personajes son grabados en cubierta; es decir que él está en personaje en medio de personas que no saben que está filmando e incluso todo se desarrolla bajo la improvisación partiendo de un tema y un objetivo.

En el 2020 llegó la segunda parte de Borat, 14 años después de la primera entrega. La cinta llegó durante un momento bastante complicado en Estados Unidos, ya que se estrenó durante las elecciones, las múltiples manifestaciones, la pandemia y el cada vez más creciente repudio al ex-presidente Donald Trump.

Durante una entrevista con el medio CBS This Morning, Sacha Baron Cohen dejó en claro que Borat ya no volvería a ver la luz del día. Además, que ya no volverá a hacer este tipo de cintas en el futuro ya que fue muy arriesgado grabar esta película:

“Uh, no. No puedo volver a hacerlo. Tuve la suerte de salir de esta completamente intacto. Entonces… no.”

Sin duda estas son muy malas noticias para los fanáticos que disfrutan de este tipo de películas, pero interpretar a estos personajes es peligroso. El actor se ha enfrentado a diferentes de las figuras mas importantes de la política en Estados Unidos y le ha traído varios problemas; tal como demandas y demás procesos legales.

Crédito foto de portada: Instagram Sacha Baron Cohen